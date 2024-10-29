Интернет магазин "Питер Тепло"
Оптовая и розничная торговля оборудованием для отопления, водоснабжения и канализации.+7 (911) 925-03-70 http://piterteplo.ru
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Что эффективнее: отопление теплыми полами или радиаторами?

теплый пол
радиаторы
радиаторы+теплый пол

Оборудование систем отопления и водоснабжения для профессионалов!

Интернет-магазин специализируется на продаже инженерной сантехники оптом и в розницу и является одним из лидеров на рынке сантехники в России. Купить необходимый товар не составит большого труда. Достаточно просто зайти на сайт интернет-магазина инженерной сантехники и выбрать необходимое наименование или отправить заявку!

Уважаемые покупатели, обратите, пожалуйста, внимание, цены на товары могут меняться очень быстро и быть на сайте неактуальными. Это связано с изменениями курсов валют. Приносим свои извинения за неудобства.

Отопительная техника


Насосное оборудование

Трубопроводная арматура
Водонагреватели и изоляция 


Канализация, септики



Теплые полы
  • Радиатор стальной панельный AXIS 22 300 x 1300 Ventil
  • Бойлер Vaillant uniSTOR VIH R 200 6 ВR 0010015954
  • Радиатор стальной панельный Wester 300x1200 VC11 (ниж.подкл., М30х1.5)
  • Радиатор стальной панельный Wester 500x1400 VCH20 (ниж.подкл., гигиенический, М30х1.5)
  • Радиатор стальной панельный AXIS 21 500 x 900 Classic
  • RIFAR TUBOG TUB 3180-08-AN (Антрацит)
  • Радиатор стальной панельный AXIS 33 300 x 1900 Classic
  • Радиатор стальной панельный Wester 300x2300 VC21 UNIVERSAL (ниж.подкл., без кронштейнов, М30х1.5)
  • Радиатор стальной панельный AXIS 30 Hygiene 300 x 1900 Classic
  • Стальной панельный радиатор AXIS 11 500x 400 Classic
Доставка
  • По Санкт-Петербургу- 1700 рублей
  • При заказе от 65 000 рублей- бесплатно! 
  • Доставку по области и всей Росcии 
  • уточняйте по телефону:+7 (812) 925-03-70 
самовывоз по адресу: г.СПб, ул. Кантемировская, д.39
Уважаемые клиенты, на товары со статусом "под заказ" предоплата 100 %.

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Контакты

Адрес: СПб, ул. Кантемировская, д.39

Время работы: будни с 10.00 до 18:00

Телефон: (812) 925-03-70, +7 911 925-03-70

Сайт: www.piterteplo.ru

E-mail: piterteplo@yandex.ru

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Новости

29-10-2024 Полимерные трубы и фитинги STOUT для бесшумной канализации

Уважаемые клиенты!

Напоминаем вам о системе полимерных труб и фитингов для монтажа бесшумной канализации STOUT. Благодаря ей можно снизить уровень шума от работающей канализации в 10 раз!*

29-10-2024 Шаровые краны ALSO GAS

Уважаемые клиенты!

Вы можете приобрести шаровые краны ALSO серии GAS для применения на трубопроводах систем распределения природного газа.

29-10-2024 Радиаторы BATARÌA в цвете Муар

C 03.10.2024 радиаторы модели BATARÌA доступны для заказа в цветах палитры Муар. Покрытие Муар придает неповторимый стиль любому интерьеру.
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