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Газовые настенные котлы / Котлы газовые настенные ACV
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Котел газовый ACV Prestige 50 Solo
Котел газовый ACV Prestige 50 Solo
Котел газовый ACV Prestige 50 Solo

202271 руб.
В наличии: 1 шт.

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Описание

Котел газовый ACV Prestige 50 Solo

PRESTIGE 50 SOLO Настенный конденсационный котел
Газовые котлы ACV Prestige 50 - 75 - 120 Solo - настенные конденсационные котлы высокой эффективности. Разработанная ACV серия настенных конденсационных газовых котлов Prestige со стальным теплообменником и жаровыми трубами отражает 80-летний опыт компании в области использования нержавеющей стали при производстве водогрейного и отопительного оборудования, мощностью 50, 75 и 120 кВт

Газовые котлы ACV Prestige 50 - 75 - 120 Solo подходят как для бытового, так и для промышленного использования. Модель Prestige можно включить в каскадную установку для увеличения производительности или соединить с котлом HeatMaster или бойлером ACV для максимально стабильного горячего водоснабжения.

Технические особенности

Самоочищающийся первичный теплообменник, выполненный из нержавеющей стали, надежно защищенной от коррозии
Стальная обшивка, после предварительного безжиривания и фосфатирования окрашенная методом напыления и обсушенная при температуре 220°С. Внутренняя сторона обшивки проложена слоем тепло- и звукоизоляции
Встроенный механизм защиты от замерзания
Компактная и легкая модель

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