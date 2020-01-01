Котел газовый напольный ACV Delta Pro S 25

Стальной кожух, панели которого подвергаются обработке обезжириванию и фосфатированию

Внутренний бак обладает большой поверхностью теплопередачи для быстрого нагрева санитарной воды. Бак имеет волнообразную поверхность и изготавливается по эксклюзивной технологии аргонодуговой сварки в среде инертного газа

Котлы со сменными горелками ACV Delta Pro - высокопроизводительные водогрейные напольные двухконтурные котлы, оснащенные системой косвенного нагрева по принципу "бак в баке".Котлы со сменными горелками ACV Delta Pro применяются для отопления коттеджей на одну-две семьи с повышенной потребностью в горячей воде, они идеально подходят для больших семейных коттеджей и для установок, потребляющих большое количество горячей воды: джакузи, гидромассажных ванн, душей Шарко и т.д.Технические особенности