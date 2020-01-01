Газовые настенные котлы / Котлы газовые настенные ACV Главная Газовые настенные котлы Котлы газовые настенные ACV Котел газовый ACV Prestige 18 Solo MK3 Версия для печати Заполните форму: Ваше имя: Email: Телефон: Сообщение: Котел газовый ACV Prestige 18 Solo MK3 Котел газовый ACV Prestige 18 Solo MK3

165000 руб. В наличии: 1 шт. Купить Хочу купить, перезвоните мне! Сравнить Пожаловаться на цену Авторизация | Регистрация Запомнить Забыли пароль? Описание Котел газовый ACV Prestige 18 Solo MK3 PRESTIGE 18 SOLO (MK3) Настенный конденсационный котел, газовая горелка с модуляцией мощности Газовые котлы ACV Prestige 18 - 32 Solo - настенные конденсационные котлы высокой эффективности. Версия Solo предназначена для подключения к системам отопления и к отдельно стоящим емкостным водонагревателям, мощностью 18 и 32 кВт

Газовые котлы ACV Prestige 18 - 32 Solo подходят для применения в поквартирном теплоснабжении, коттеджах на одну семью, а также домах рядовой застройки.

Технические особенности

Самоочищающийся первичный теплообменник, выполненный из нержавеющей стали, надежно защищен от коррозии Камера сгорания из нержавеющей стали для утилизации теплоты конденсации водяных паров в продуктах сгорания Газовая горелка предварительного смешения с модуляцией мощности Возможность использования готовых гидравлических комплектов Легкость в установке и простота обслуживания Встроенный механизм защиты от замерзания Файлы Нет файлов Характеристики Оценки товара Отзывы Максимальное количество символов: 0 / 500 Статьи Теплые полы