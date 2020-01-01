Описание
Котел газовый ACV Prestige 18 Solo MK3
PRESTIGE 18 SOLO (MK3) Настенный конденсационный котел, газовая горелка с модуляцией мощности
Газовые котлы ACV Prestige 18 - 32 Solo - настенные конденсационные котлы высокой эффективности. Версия Solo предназначена для подключения к системам отопления и к отдельно стоящим емкостным водонагревателям, мощностью 18 и 32 кВт
Газовые котлы ACV Prestige 18 - 32 Solo подходят для применения в поквартирном теплоснабжении, коттеджах на одну семью, а также домах рядовой застройки.
Технические особенности
Самоочищающийся первичный теплообменник, выполненный из нержавеющей стали, надежно защищен от коррозии
Камера сгорания из нержавеющей стали для утилизации теплоты конденсации водяных паров в продуктах сгорания
Газовая горелка предварительного смешения с модуляцией мощности
Возможность использования готовых гидравлических комплектов
Легкость в установке и простота обслуживания
Встроенный механизм защиты от замерзания
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