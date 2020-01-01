Котел газовый ACV Prestige 75 Solo

PRESTIGE 75 SOLO Настенный конденсационный котел

Газовые котлы ACV Prestige 50 - 75 - 120 Solo - настенные конденсационные котлы высокой эффективности. Разработанная ACV серия настенных конденсационных газовых котлов Prestige со стальным теплообменником и жаровыми трубами отражает 80-летний опыт компании в области использования нержавеющей стали при производстве водогрейного и отопительного оборудования, мощностью 50, 75 и 120 кВт





Газовые котлы ACV Prestige 50 - 75 - 120 Solo подходят как для бытового, так и для промышленного использования. Модель Prestige можно включить в каскадную установку для увеличения производительности или соединить с котлом HeatMaster или бойлером ACV для максимально стабильного горячего водоснабжения.





Технические особенности





Самоочищающийся первичный теплообменник, выполненный из нержавеющей стали, надежно защищенной от коррозии

Стальная обшивка, после предварительного безжиривания и фосфатирования окрашенная методом напыления и обсушенная при температуре 220°С. Внутренняя сторона обшивки проложена слоем тепло- и звукоизоляции

Встроенный механизм защиты от замерзания

Компактная и легкая модель