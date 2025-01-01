КОНВЕКТОРЫ

Интернет магазин "Питер Тепло"
Оптовая и розничная торговля оборудованием для отопления, водоснабжения и канализации.+7 (911) 925-03-70 http://piterteplo.ru
Питер Тепло
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самовывоз по адресу: г.СПб, ул. Кантемировская, д.39
Уважаемые клиенты, на товары со статусом "под заказ" предоплата 100 %.


Новинки

Однотрубный радиатор Гармония 1-300-20 KZTO Radiator
Однотрубный радиатор Гармония 1-300-20 KZTO Radiator
17180 руб.

В наличии: 1 шт.
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Радиатор стальной панельный AXIS 33 500 x 2100 Ventil
Радиатор стальной панельный AXIS 33 500 x 2100 Ventil
29422 руб.

В наличии: 1 шт.
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Радиатор стальной панельный AXIS 22 500 x 1100 Ventil
Радиатор стальной панельный AXIS 22 500 x 1100 Ventil
13191 руб.

В наличии: 1 шт.
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Биметаллический радиатор Рифар Base Ventil 200 х 12 секций
Биметаллический радиатор Рифар Base Ventil 200 х 12 секций
14850 руб.
40368 руб.
В наличии: 1 шт.
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Трубки теплоизоляционные 2 метра Energoflex Super ROLS ISOMARKET внутренний диаметр изоляции 89 мм толщина 40 мм
Трубки теплоизоляционные 2 метра Energoflex Super ROLS ISOMARKET внутренний диаметр изоляции 89 мм толщина 40 мм
1069 руб.

В наличии: 1000 шт.
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REHAU Переходник на запрессовку RAUTITAN 20 - P 18
REHAU Переходник на запрессовку RAUTITAN 20 - P 18
1360 руб.
1600 руб.
В наличии: 20 шт.
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Радиатор стальной панельный Wester 500x3000 VCH10 (ниж.подкл., гигиенический, М30х1.5)
Радиатор стальной панельный Wester 500x3000 VCH10 (ниж.подкл., гигиенический, М30х1.5)
14270 руб.

В наличии: 10 шт.
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Бойлер Vaillant uniSTOR VIH R 120 6 ВR 0010015952
Бойлер Vaillant uniSTOR VIH R 120 6 ВR 0010015952
64478 руб.

В наличии: 1 шт.
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Нагревательные кабели Теплолюкс Tropix ТЛБЭ 26,0 м 520 Вт
Нагревательные кабели Теплолюкс Tropix ТЛБЭ 26,0 м 520 Вт
5689 руб.

В наличии: 1 шт.
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Радиатор стальной трубчатый РС 500-3-47
Радиатор стальной трубчатый РС 500-3-47
36729 руб.
под заказ
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