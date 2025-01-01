Радиаторы:Биметаллические Панельные Алюминиевые Трубчатые Чугунные СТАЛЬНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ РАДИАТОРЫ Трубчатые радиаторы отопления – одни из самых популярных у потребителей отопительных приборов. Благодаря своей уникальной конструкции являются самыми гигиеничными из всех российских радиаторов. Больницы, детские и оздоровительные учреждения, жилые комнаты – вот неполный перечень объектов, где применимы стальные радиаторы. С них удобно стирать пыль, они надежно защищены двойным полиэфирным покрытием и не боятся влажной уборки.

На российском рынке представлены такие марки как:

Такие радиаторы имеют широкую гамму типоразмеров - это позволяет подобрать необходимый прибор отопления по тепловым характеристикам и размерам. Все они изготавливаются с внутренним антикоррозийным покрытием, что позволяет надежно и долго эксплуатировать устройство в различных системах отопления с разным теплоносителем.По дизайну - воплощение воздушности и чистоты. Производитель для них выбрал стандартный цвет – нежно-белый глянцевый RAL 9010, подчеркивающий стиль данных радиаторов.

Стальные трубчатые радиаторы

Arbonia



IRSAP



РС ( КЗТО)



Zehnder



Гармония



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