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Стальные трубчатые радиаторы
Главная Стальные трубчатые радиаторы

Радиаторы:Биметаллические Панельные Алюминиевые Трубчатые Чугунные

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ РАДИАТОРЫ

Трубчатые радиаторы отопления – одни из самых популярных у потребителей отопительных приборов. Благодаря своей уникальной конструкции являются самыми гигиеничными из всех российских радиаторов. Больницы, детские и оздоровительные учреждения, жилые комнаты – вот неполный перечень объектов, где применимы стальные радиаторы. С них удобно стирать пыль, они надежно защищены двойным полиэфирным покрытием и не боятся влажной уборки.
На российском рынке представлены такие марки как:
Такие радиаторы имеют широкую гамму типоразмеров - это позволяет подобрать необходимый прибор отопления по тепловым характеристикам и размерам. Все они изготавливаются с внутренним антикоррозийным покрытием, что позволяет надежно и долго эксплуатировать устройство в различных системах отопления с разным теплоносителем.По дизайну - воплощение воздушности и чистоты. Производитель для них выбрал стандартный цвет – нежно-белый глянцевый RAL 9010, подчеркивающий стиль данных радиаторов.
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Стальные трубчатые радиаторы

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