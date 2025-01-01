Стальные трубчатые радиаторы

Трубчатые радиаторы отопления – одни из самых популярных у потребителей
отопительных приборов. Благодаря своей уникальной конструкции являются самыми гигиеничными из всех российских радиаторов.
Больницы, детские и оздоровительные учреждения, жилые комнаты – вот неполный
перечень объектов, где применимы стальные радиаторы. С них удобно
стирать пыль, они надежно защищены двойным полиэфирным покрытием и не боятся
влажной уборки. На российском рынке представлены такие марки как: Такие радиаторы имеют широкую гамму типоразмеров - это
позволяет подобрать необходимый прибор отопления по тепловым характеристикам и
размерам. Все они изготавливаются с внутренним антикоррозийным покрытием,
что позволяет надежно и долго эксплуатировать устройство в различных
системах отопления с разным теплоносителем.По дизайну - воплощение воздушности и чистоты.
Производитель для них выбрал стандартный цвет – нежно-белый глянцевый RAL 9010,
подчеркивающий стиль данных радиаторов.