|
АЛЮМИНИЕВЫЕ РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ
Данные радиаторы отопления полностью изготовлены из алюминия. Это один из
самых распространенных металлов, который используется при производстве
различных инструментов и оборудования. Он легкий – проблем с транспортировкой
изделий не возникнет. Кроме того, он обладает антикоррозийными свойствами,
проще говоря, не ржавеет, устойчив к перепадам температур.
На поверхности алюминия быстро образуется прочная оксидная пленка, препятствующая
дальнейшему воздействию многих химически активных веществ – воды, кислорода,
кислот. Кроме того, на радиаторы наносят дополнительное защитное покрытие, что
еще больше увеличивает их устойчивость к негативным воздействиям и механическим
повреждениям.
Теплопроводность этого металла втрое выше, чем у чугуна, вчетверо – чем у
стали. Это означает, что за одно и то же время алюминиевый радиатор отдает в
несколько раз больше тепла, чем какой-либо другой. Это позволяет ему быстро и
эффективно прогревать помещение.
Материал хорошо поддается механической обработке и
литью. Из него легко выполнить детали любой конфигурации. Это важно с
технологической точки зрения: производство алюминиевых радиаторов обходится достаточно дешево, что делает их
самыми доступными по цене.
Кроме того, они легкие и изящные на вид –
пластичность дает большой простор дизайнерской фантазии.
МАРКИ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ:
Нужен СОВЕТ как правильно выбрать радиаторы отопления?
Позвоните нам по телефону +7 (812) 925-03-70
Наши менеджеры готовы ответить на ВСЕ интересующие Вас вопросы!
Наши специалисты ПЕРЕЗВОНЯТ и ПОМОГУТ!
|
Радиаторы алюминиевые