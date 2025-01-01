АЛЮМИНИЕВЫЕ РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ

Данные радиаторы отопления полностью изготовлены из алюминия. Это один из самых распространенных металлов, который используется при производстве различных инструментов и оборудования. Он легкий – проблем с транспортировкой изделий не возникнет. Кроме того, он обладает антикоррозийными свойствами, проще говоря, не ржавеет, устойчив к перепадам температур.

На поверхности алюминия быстро образуется прочная оксидная пленка, препятствующая дальнейшему воздействию многих химически активных веществ – воды, кислорода, кислот. Кроме того, на радиаторы наносят дополнительное защитное покрытие, что еще больше увеличивает их устойчивость к негативным воздействиям и механическим повреждениям.

Теплопроводность этого металла втрое выше, чем у чугуна, вчетверо – чем у стали. Это означает, что за одно и то же время алюминиевый радиатор отдает в несколько раз больше тепла, чем какой-либо другой. Это позволяет ему быстро и эффективно прогревать помещение.

Материал хорошо поддается механической обработке и литью. Из него легко выполнить детали любой конфигурации. Это важно с технологической точки зрения: производство алюминиевых радиаторов обходится достаточно дешево, что делает их самыми доступными по цене.



Кроме того, они легкие и изящные на вид – пластичность дает большой простор дизайнерской фантазии.



МАРКИ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ:

