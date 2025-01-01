Интернет магазин "Питер Тепло"
Оптовая и розничная торговля оборудованием для отопления, водоснабжения и канализации.+7 (911) 925-03-70 http://piterteplo.ru
Питер Тепло
Горячая линия
+7(812)925-0370
время работы
с 10.00 до 18.00
 
0
  товаров на сумму: 
0 руб.
валюта: 
Авторизация |
ГЛАВНАЯ Сотрудничество Доставка Контакты Пункты выдачи Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности
Каталог
КОТЛЫ
Теплоизоляция
РАДИАТОРЫ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
НАСОСЫ
КОНВЕКТОРЫ
Канализация
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
ЕМКОСТИ
ТРУБЫ И ФИТИНГИ
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ
ТЕПЛЫЙ ПОЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
ГОРЕЛКИ
ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕЧЕК НЕПТУН
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ
Навигация
Полезная информация

Стальные панельные радиаторы
Главная Стальные панельные радиаторы

Биметаллические Панельные Алюминиевые Трубчатые Чугунные

СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

KERMI  BUDERUS  WESTER  PURMO  ЛИДЕЯ  STELRAD

Стальные панельные радиаторы - это высокоэффективные тепловые приборы, рассчитанные в большинстве случаев на рабочее давление 8,7 атм, прессовочное -13 атм.Их рекомендуется использовать в индивидуальном, малоэтажном строительстве, а при наличии индивидуального теплового пункта- в зданиях любой этажности.

Но не стоит их испытывать при работе в системе с многократно большими значениями давления, особенно там, где есть вероятность гидравлического удара ( многоэтажные городские здания с централизованной системой отопления ). Срок службы при этом может сократится до года и даже нескольких месяцев.

Стальные панельные радиаторы- радиаторы конвекторного типа, имеют два резьбовых соединения, что минимизирует количество возможных протечек. Кроме излучения тепла , обладают оптимизированной конвекцией, что способствует быстрому прогреву помещения. 

Наличие типов с боковым и нижним подключением, без дополнительных комплектующих упрощает монтаж. Производят стальные панельные радиаторы такие фирмы, как Purmo, Kermi, Buderus, Лидея и др.

Наши партнеры

Нужен СОВЕТ как правильно выбрать радиаторы отопления?
Позвоните нам по телефону +7 (812) 925-03-70
Наши менеджеры готовы ответить на ВСЕ интересующие Вас вопросы!
Нужна консультация специалиста? Закажите ЗВОНОК!
Наши специалисты ПЕРЕЗВОНЯТ и ПОМОГУТ!

Стальные панельные радиаторы

Теплые полы
  • По Санкт-Петербургу- 1700 рублей
  • При заказе от 65 000 рублей- бесплатно! 
  • Доставку по области и всей Росcии 
  • уточняйте по телефону:+7 (812) 925-03-70 
самовывоз по адресу: г.СПб, ул. Кантемировская, д.39
Уважаемые клиенты, на товары со статусом "под заказ" предоплата 100 %.


Новинки

Стальной панельный радиатор Buderus Logatrend K-Profil тип 33 500 1100
Стальной панельный радиатор Buderus Logatrend K-Profil тип 33 500 1100
13819 руб.
17273 руб.
В наличии: 1 шт.
В корзину Сравнить В корзину
 
Конвектор встраиваемый в пол Бриз В 360х85х3500 2то
Конвектор встраиваемый в пол Бриз В 360х85х3500 2то
97474 руб.

В наличии: 1 шт.
В корзину Сравнить В корзину
 
Радиатор стальной панельный Wester 300x2200 VCH20 (ниж.подкл., гигиенический, М30х1.5)
Радиатор стальной панельный Wester 300x2200 VCH20 (ниж.подкл., гигиенический, М30х1.5)
13705 руб.

В наличии: 10 шт.
В корзину Сравнить В корзину
 
Радиатор биметаллический RIFAR Base 350 1 секция
Радиатор биметаллический RIFAR Base 350 1 секция
1070 руб.
1928 руб.
В наличии: 1 шт.
В корзину Сравнить В корзину
 
Радиатор RIFAR TUBOG TUB 3057-10
Радиатор RIFAR TUBOG TUB 3057-10
16000 руб.

В наличии: 1 шт.
В корзину Сравнить В корзину
 
Радиатор стальной панельный Wester 300x800 C11 (бок.подкл.)
Радиатор стальной панельный Wester 300x800 C11 (бок.подкл.)
3967 руб.

В наличии: 10 шт.
В корзину Сравнить В корзину
 
Hydro MX D001 2 CR45-2-2
Hydro MX D001 2 CR45-2-2
1092090 руб.
под заказ
Сравнить Уведомить
 
Радиатор стальной панельный AXIS 30 Hygiene 300 x 2400 Classic
Радиатор стальной панельный AXIS 30 Hygiene 300 x 2400 Classic
20762 руб.

В наличии: 1 шт.
В корзину Сравнить В корзину
 
Радиатор стальной панельный Wester 200x700 C33 (бок.подкл.)
Радиатор стальной панельный Wester 200x700 C33 (бок.подкл.)
7790 руб.

В наличии: 10 шт.
В корзину Сравнить В корзину
 
Радиатор стальной панельный AXIS 11 500 x 900 Ventil
Радиатор стальной панельный AXIS 11 500 x 900 Ventil
8610 руб.

В наличии: 1 шт.
В корзину Сравнить В корзину
 
Домой Карта сайта Связь
Карта сайта Полная версия Мобильная версия
Создание Интернет-магазина Piterteplo.ru - PHPShop. Все права защищены © 2003-2025.