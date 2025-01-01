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Биметаллические Панельные Алюминиевые Трубчатые Чугунные
СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ
KERMI BUDERUS WESTER PURMO ЛИДЕЯ STELRADСтальные панельные радиаторы - это высокоэффективные тепловые приборы, рассчитанные в большинстве случаев на рабочее давление 8,7 атм, прессовочное -13 атм.Их рекомендуется использовать в индивидуальном, малоэтажном строительстве, а при наличии индивидуального теплового пункта- в зданиях любой этажности.
Но не стоит их испытывать при работе в системе с многократно большими значениями давления, особенно там, где есть вероятность гидравлического удара ( многоэтажные городские здания с централизованной системой отопления ). Срок службы при этом может сократится до года и даже нескольких месяцев.
Стальные панельные радиаторы- радиаторы конвекторного типа, имеют два резьбовых соединения, что минимизирует количество возможных протечек. Кроме излучения тепла , обладают оптимизированной конвекцией, что способствует быстрому прогреву помещения.
Наличие типов с боковым и нижним подключением, без дополнительных комплектующих упрощает монтаж. Производят стальные панельные радиаторы такие фирмы, как Purmo, Kermi, Buderus, Лидея и др.
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Стальные панельные радиаторы