Биметаллические Панельные Алюминиевые Трубчатые Чугунные

СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

KERMI BUDERUS WESTER PURMO ЛИДЕЯ STELRAD



Стальные панельные радиаторы Стальные панельные радиаторы



Но не стоит их испытывать при работе в системе с многократно большими значениями давления, особенно там, где есть вероятность гидравлического удара ( многоэтажные городские здания с централизованной системой отопления ). Срок службы при этом может сократится до года и даже нескольких месяцев.



Стальные панельные радиаторы - радиаторы конвекторного типа, имеют два резьбовых соединения, что минимизирует количество возможных протечек. Кроме излучения тепла , обладают оптимизированной конвекцией, что способствует быстрому прогреву помещения.





Наличие типов с боковым и нижним подключением, без дополнительных комплектующих упрощает монтаж. Производят стальные панельные радиаторы такие фирмы, как Purmo, Kermi, Buderus, Лидея и др.



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