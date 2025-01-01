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Интернет магазин "Питер Тепло"
Оптовая и розничная торговля оборудованием для отопления, водоснабжения и канализации.+7 (911) 925-03-70 http://piterteplo.ru
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Новинки
Радиатор стальной панельный AXIS 21 300 x 2000 Classic
Радиатор стальной панельный AXIS 21 300 x 2000 Classic
13668 руб.
В наличии: 1 шт.
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Нагревательные кабели Теплолюкс Tropix ТЛБЭ 23,0 м 420 Вт
Нагревательные кабели Теплолюкс Tropix ТЛБЭ 23,0 м 420 Вт
5233 руб.
В наличии: 1 шт.
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Радиатор стальной панельный Wester 500x500 C11 (бок.подкл.)
Радиатор стальной панельный Wester 500x500 C11 (бок.подкл.)
3611 руб.
В наличии: 10 шт.
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Радиатор стальной трубчатый Zehnder 3057 22 секции 69ТВВ
Радиатор стальной трубчатый Zehnder 3057 22 секции 69ТВВ
33580 руб.
В наличии: 1 шт.
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Комплект коллекторов Danfoss SSM-3F с расходомерами и кронштейнами 3 контура
Комплект коллекторов Danfoss SSM-3F с расходомерами и кронштейнами 3 контура
10746 руб.
В наличии: 1 шт.
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Радиатор стальной панельный Wester 300x2400 C21 (бок.подкл.)
Радиатор стальной панельный Wester 300x2400 C21 (бок.подкл.)
14950 руб.
В наличии: 10 шт.
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Фильтр сетчатый чугунный Danfoss FVF Ду250 Ру16 с дренажным краном фланцевый 065B7738
Фильтр сетчатый чугунный Danfoss FVF Ду250 Ру16 с дренажным краном фланцевый 065B7738
193665 руб.
242081 руб.
В наличии: 1 шт.
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Радиатор стальной панельный AXIS 30 Hygiene 500 x 2100 Classic
Радиатор стальной панельный AXIS 30 Hygiene 500 x 2100 Classic
22782 руб.
В наличии: 1 шт.
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Радиатор Гармония однорядная 500 9 секций
Радиатор Гармония однорядная 500 9 секций
14000 руб.
под заказ
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Радиатор стальной панельный AXIS 21 500 x 600 Classic
Радиатор стальной панельный AXIS 21 500 x 600 Classic
5809 руб.
В наличии: 1 шт.
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