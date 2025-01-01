Интернет магазин "Питер Тепло"
Оптовая и розничная торговля оборудованием для отопления, водоснабжения и канализации.+7 (911) 925-03-70 http://piterteplo.ru
Питер Тепло
Горячая линия
+7(812)925-0370
время работы
с 10.00 до 18.00
 
0
  товаров на сумму: 
0 руб.
валюта: 
Авторизация |
ГЛАВНАЯ Сотрудничество Доставка Контакты Пункты выдачи Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности
Каталог
КОТЛЫ
Теплоизоляция
РАДИАТОРЫ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
НАСОСЫ
КОНВЕКТОРЫ
Канализация
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
ЕМКОСТИ
ТРУБЫ И ФИТИНГИ
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ
ТЕПЛЫЙ ПОЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
ГОРЕЛКИ
ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕЧЕК НЕПТУН
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ
Навигация
Полезная информация

РАДИАТОРЫ
Главная РАДИАТОРЫ

РАДИАТОРЫ

Радиаторы отопления алюминиевые
Радиаторы отопления чугунные
Стальные панельные радиаторы
Стальные трубчатые радиаторы
Радиаторы биметаллические

Наши партнеры

Нужен СОВЕТ как правильно выбрать радиаторы отопления?
Позвоните нам по телефону +7 (812) 925-03-70
Наши менеджеры готовы ответить на ВСЕ интересующие Вас вопросы!
Нужна консультация специалиста?
Закажите ЗВОНОК!
Наши специалисты ПЕРЕЗВОНЯТ и ПОМОГУТ!

РАДИАТОРЫ

Теплые полы
  • По Санкт-Петербургу- 1700 рублей
  • При заказе от 65 000 рублей- бесплатно! 
  • Доставку по области и всей Росcии 
  • уточняйте по телефону:+7 (812) 925-03-70 
самовывоз по адресу: г.СПб, ул. Кантемировская, д.39
Уважаемые клиенты, на товары со статусом "под заказ" предоплата 100 %.


Новинки

Радиатор стальной панельный AXIS 21 300 x 2000 Classic
Радиатор стальной панельный AXIS 21 300 x 2000 Classic
13668 руб.

В наличии: 1 шт.
В корзину Сравнить В корзину
 
Нагревательные кабели Теплолюкс Tropix ТЛБЭ 23,0 м 420 Вт
Нагревательные кабели Теплолюкс Tropix ТЛБЭ 23,0 м 420 Вт
5233 руб.

В наличии: 1 шт.
В корзину Сравнить В корзину
 
Радиатор стальной панельный Wester 500x500 C11 (бок.подкл.)
Радиатор стальной панельный Wester 500x500 C11 (бок.подкл.)
3611 руб.

В наличии: 10 шт.
В корзину Сравнить В корзину
 
Радиатор стальной трубчатый Zehnder 3057 22 секции 69ТВВ
Радиатор стальной трубчатый Zehnder 3057 22 секции 69ТВВ
33580 руб.

В наличии: 1 шт.
В корзину Сравнить В корзину
 
Комплект коллекторов Danfoss SSM-3F с расходомерами и кронштейнами 3 контура
Комплект коллекторов Danfoss SSM-3F с расходомерами и кронштейнами 3 контура
10746 руб.

В наличии: 1 шт.
В корзину Сравнить В корзину
 
Радиатор стальной панельный Wester 300x2400 C21 (бок.подкл.)
Радиатор стальной панельный Wester 300x2400 C21 (бок.подкл.)
14950 руб.

В наличии: 10 шт.
В корзину Сравнить В корзину
 
Фильтр сетчатый чугунный Danfoss FVF Ду250 Ру16 с дренажным краном фланцевый 065B7738
Фильтр сетчатый чугунный Danfoss FVF Ду250 Ру16 с дренажным краном фланцевый 065B7738
193665 руб.
242081 руб.
В наличии: 1 шт.
В корзину Сравнить В корзину
 
Радиатор стальной панельный AXIS 30 Hygiene 500 x 2100 Classic
Радиатор стальной панельный AXIS 30 Hygiene 500 x 2100 Classic
22782 руб.

В наличии: 1 шт.
В корзину Сравнить В корзину
 
Радиатор Гармония однорядная 500 9 секций
Радиатор Гармония однорядная 500 9 секций
14000 руб.
под заказ
Сравнить Уведомить
 
Радиатор стальной панельный AXIS 21 500 x 600 Classic
Радиатор стальной панельный AXIS 21 500 x 600 Classic
5809 руб.

В наличии: 1 шт.
В корзину Сравнить В корзину
 
Домой Карта сайта Связь
Карта сайта Полная версия Мобильная версия
Создание Интернет-магазина Piterteplo.ru - PHPShop. Все права защищены © 2003-2025.