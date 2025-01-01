Интернет магазин "Питер Тепло"
Оптовая и розничная торговля оборудованием для отопления, водоснабжения и канализации.+7 (911) 925-03-70 http://piterteplo.ru
Питер Тепло
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КОТЛЫ

Теплые полы
  • По Санкт-Петербургу- 1700 рублей
  • При заказе от 65 000 рублей- бесплатно! 
  • Доставку по области и всей Росcии 
  • уточняйте по телефону:+7 (812) 925-03-70 
самовывоз по адресу: г.СПб, ул. Кантемировская, д.39
Уважаемые клиенты, на товары со статусом "под заказ" предоплата 100 %.


Новинки

Биметаллический радиатор Рифар Base Ventil 350 х 7 секций
Биметаллический радиатор Рифар Base Ventil 350 х 7 секций
9420 руб.
26773 руб.
В наличии: 1 шт.
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Мембранный бак Reflex N 1000
Мембранный бак Reflex N 1000
121068 руб.
под заказ
В наличии: 1 шт.
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Радиатор стальной панельный Wester 500x1000 CH30 (бок.подкл., гигиенический)
Радиатор стальной панельный Wester 500x1000 CH30 (бок.подкл., гигиенический)
11071 руб.

В наличии: 10 шт.
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Радиатор стальной панельный Wester 500x800 VCH20 (ниж.подкл., гигиенический, М30х1.5)
Радиатор стальной панельный Wester 500x800 VCH20 (ниж.подкл., гигиенический, М30х1.5)
7817 руб.

В наличии: 10 шт.
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Котел электрический Zota Lux 60 кВт (ZL 346842 0060)
Котел электрический Zota Lux 60 кВт (ZL 346842 0060)
87300 руб.

В наличии: 1 шт.
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Радиатор стальной панельный AXIS 22 400х1800 Classic
Радиатор стальной панельный AXIS 22 400х1800 Classic
13444 руб.

В наличии: 1 шт.
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Фильтр сетчатый чугун FVF Ду125 со сливным кр.
Фильтр сетчатый чугун FVF Ду125 со сливным кр.
24027 руб.

В наличии: 1 шт.
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Радиатор трубчатый Zehnder 3180 18 секций нижняя подводка
Радиатор трубчатый Zehnder 3180 18 секций нижняя подводка
54700 руб.

В наличии: 1 шт.
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Радиатор стальной панельный Wester 200x1300 VC22 UNIVERSAL (ниж.подкл., без кронштейнов, М30х1.5)
Радиатор стальной панельный Wester 200x1300 VC22 UNIVERSAL (ниж.подкл., без кронштейнов, М30х1.5)
9797 руб.

В наличии: 10 шт.
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Горелка дизельная Oilon KP-26
Горелка дизельная Oilon KP-26
77489 руб.
под заказ
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