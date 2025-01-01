ТЕПЛЫЙ ПОЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Электрический теплый пол пришел в наши дома не столь давно, однако сразу стал очень популярен благодаря удобству пользования и комфорту, который он дает.

• Полностью автономная система отопления, обеспечивающая равномерный прогрев помещения по всей площади.

• Дает возможность локального обогрева необходимой площади.

• Позволяют плавно регулировать температуру и поддерживать комфортную температуру пола и помещения.

В отличие от водяного теплого пола, имеющего некоторые ограничения для обустройства, электрический можно использовать практически везде – в индивидуальных домах, на дачах, в квартирах и в подсобных помещениях.