ТЕПЛЫЙ ПОЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Электрический теплый пол пришел в наши дома не столь давно, однако
сразу стал очень популярен благодаря удобству пользования и комфорту,
который он дает.
• Полностью автономная система отопления, обеспечивающая равномерный прогрев помещения по всей площади.
• Дает возможность локального обогрева необходимой площади.
• Позволяют плавно регулировать температуру и поддерживать комфортную температуру пола и помещения.
В отличие от водяного теплого пола, имеющего
некоторые ограничения для обустройства, электрический можно использовать практически
везде – в индивидуальных домах, на дачах, в квартирах и в подсобных
помещениях.