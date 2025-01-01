Секционные биметаллические радиаторы. По внешнему виду они мало отличаются от алюминиевых, имеют все их достоинства, но практически лишены их недостатков. Конструкция их такова, что теплоноситель в них почти не контактирует с алюминием. Он движется по стальным трубкам, которые в свою очередь передают тепло алюминиевым панелям, а те нагревают окружающий воздух. При равной теплоотдаче, вес одной биметаллической секции несколько больше алюминиевой. Соотношение радиационной и конвекционной компонент теплового потока такое же, как у алюминиевых.
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