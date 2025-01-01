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Радиаторы биметаллические
Главная Радиаторы биметаллические

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ

Секционные биметаллические радиаторы. По внешнему виду они мало отличаются от алюминиевых, имеют все их достоинства, но практически лишены их недостатков. Конструкция их такова, что теплоноситель в них почти не контактирует с алюминием. Он движется по стальным трубкам, которые в свою очередь передают тепло алюминиевым панелям, а те нагревают окружающий воздух. При равной теплоотдаче, вес одной биметаллической секции несколько больше алюминиевой. Соотношение радиационной и конвекционной компонент теплового потока такое же, как у алюминиевых.

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Радиаторы биметаллические

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