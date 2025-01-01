Интернет магазин "Питер Тепло"
Оптовая и розничная торговля оборудованием для отопления, водоснабжения и канализации.+7 (911) 925-03-70 http://piterteplo.ru
Питер Тепло
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ГОРЕЛКИ

Теплые полы
  • По Санкт-Петербургу- 1700 рублей
  • При заказе от 65 000 рублей- бесплатно! 
  • Доставку по области и всей Росcии 
  • уточняйте по телефону:+7 (812) 925-03-70 
самовывоз по адресу: г.СПб, ул. Кантемировская, д.39
Уважаемые клиенты, на товары со статусом "под заказ" предоплата 100 %.


Новинки

Котел газовый BAXI LUNA 3 Comfort 1.240 Fi
Котел газовый BAXI LUNA 3 Comfort 1.240 Fi
96000 руб.

В наличии: 1 шт.
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Водонагреватель косвенного нагрева Kaukora Jaspi VLM 500 KS
Водонагреватель косвенного нагрева Kaukora Jaspi VLM 500 KS
206200 руб.
под заказ
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Радиатор стальной трубчатый Zehnder 3057 16 секций
Радиатор стальной трубчатый Zehnder 3057 16 секций
25967 руб.

В наличии: 1 шт.
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Стальной панельный радиатор Buderus Logatrend VK-Profil тип 10 300 1800
Стальной панельный радиатор Buderus Logatrend VK-Profil тип 10 300 1800
5935 руб.
7419 руб.
В наличии: 1 шт.
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Радиатор стальной панельный Wester 500x1700 VC22 UNIVERSAL (ниж.подкл., без кронштейнов, М30х1.5)
Радиатор стальной панельный Wester 500x1700 VC22 UNIVERSAL (ниж.подкл., без кронштейнов, М30х1.5)
15261 руб.

В наличии: 10 шт.
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Радиатор стальной панельный Wester 300x1500 VCH10 (ниж.подкл., гигиенический, М30х1.5)
Радиатор стальной панельный Wester 300x1500 VCH10 (ниж.подкл., гигиенический, М30х1.5)
6982 руб.

В наличии: 10 шт.
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Котел газовый BAXI LUNA 3 Comfort 310 Fi
Котел газовый BAXI LUNA 3 Comfort 310 Fi
119000 руб.

В наличии: 1 шт.
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Труба в изоляции FLEXALEN 600 VS-RH90A32
Труба в изоляции FLEXALEN 600 VS-RH90A32
2068 руб.

В наличии: 100 шт.
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Радиатор стальной панельный AXIS 33 300 x 1200 Ventil
Радиатор стальной панельный AXIS 33 300 x 1200 Ventil
15593 руб.

В наличии: 1 шт.
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Радиатор стальной панельный AXIS 20 Hygiene 300 x 2200 Ventil
Радиатор стальной панельный AXIS 20 Hygiene 300 x 2200 Ventil
15256 руб.

В наличии: 1 шт.
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