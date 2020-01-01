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Стальные трубчатые радиаторы / Arbonia
Главная Стальные трубчатые радиаторы Arbonia Трехтрубный радиатор с нижней подводкой Arbonia модель 3057 30 секций
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Трехтрубный радиатор с нижней подводкой Arbonia модель 3057 30 секций
37900 руб.
В наличии: 1 шт.

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Описание

Трехтрубный радиатор с нижней подводкой Arbonia модель 3057 30 секций

Трехтрубчатые радиаторы из стали - отдельные секции (длина 45 мм) выполнены как сварной узел, состоящий из верхней части (шампованные детали из полосовой стали) и прецизионных стальных круглых труб. Блоки сварены из отдельных секций, не превышают максимальную длину для поставляемой единицы. Со встроенной, регулируемой вентильной вставкой. Значение kV предустановлено на заводе и настроено по тепловой мощности. Готов к монтажу с подключениями для подающего и обратного трубопровода, а также для воздушного клапана. Опционально подключение слива. Все кромки скруглены с Rmin=2 мм. Покрытие радиаторов выполнено по DIN 55900 часть 1 и часть 2.
Конструктивные особенности изделия соответствуют основным положениям по испытаниям эксплуатационной безопасности отопительных приборов (предусмотренное законом страхование от несчастных случаев GUV).
Награждены институтом проф. д-ра Пилднера (Штутгарт) за соблюдение высоких гигиенических требований.
Проверены на прочность по давлению и герметичность.
Тепловая мощность проверена и зарегистрирована согласно EN 442.
Отмечены знаком качества RAL.
Соответствуют CE.
Пригодны для систем отопления и горячего водоснабжения по DIN18380 и качества воды по VDI 2035, ONORM H5195 и SWKI 97-1.
Максимально допустимая рабочая температура: 120 °C
Надёжно упакованы для транспортировки.
Особенности:
- Возможен монтаж в виде скамьи
- Встроенный вентиль с настроенным на заводе Kv, установлен вверху или внизу, справа или слева
- Стандартное подключение:
• 2-х трубное подключение внизу, с одной стороны (на стороне вентиля) с расстоянием между центрами ниппелей 50 мм
• диаметр подключения: внутренняя резьба G 1/2"
• подающий трубопровод вварен в 1-ую секцию, обратный трубопровод - во 2-ую секцию
• для исполнения с расположенным внизу вентилем предусмотрены два воздушных клапана
- Термостатическая головка не входит в комплект поставки, она заказывается отдельно
- Нет исполнения для высокого давления

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