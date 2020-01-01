Радиатор стальной панельный Stelrad  Тип: 11; Габариты: 500x800

Стальные панельные радиаторы Stelrad Compact не требуют использования специальных чистящих составов. Вышеозначенные радиаторы панельного типа имеют высококачественное порошковое покрытие, обеспечивающее надежную защиту изделия. Рабочее давление Stelrad Compact – 10 бар. Температура теплоносителя – 110 градусов.





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