Интернет магазин "Питер Тепло"
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Стальные панельные радиаторы / Stelrad
Главная Стальные панельные радиаторы Stelrad Радиатор стальной панельный Stelrad Тип: 11; Габариты: 500x800
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Радиатор стальной панельный Stelrad Тип: 11; Габариты: 500x800
4489 руб.
4988 руб.

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Описание

Радиатор стальной панельный Stelrad  Тип: 11; Габариты: 500x800

Стальные панельные радиаторы Stelrad Compact не требуют использования специальных чистящих составов. Вышеозначенные радиаторы панельного типа имеют высококачественное порошковое покрытие, обеспечивающее надежную защиту изделия. Рабочее давление Stelrad Compact – 10 бар. Температура теплоносителя – 110 градусов.

Прежде чем выбрать радиаторы отопления стальные, купить которые предлагает наш интернет-магазин, следует иметь представление об особенностях конструкции и технических характеристиках устройств. 

Реализуемые нами радиаторы отопления стальные, цены на которые учитывают наличие монтажного набора, обладают высокой тепловой мощностью, чутко реагируют на команды терморегуляторов, органичны в любом интерьере.

Файлы

паспорт_Stelrad.pdf

Характеристики

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