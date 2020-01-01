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Стальные панельные радиаторы / Purmo
Главная Стальные панельные радиаторы Purmo Радиатор стальной панельный Purmo Compact 11-300-400 333 Вт
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Радиатор стальной панельный Purmo Compact 11-300-400 333 Вт
Радиатор стальной панельный Purmo Compact 11-300-400 333 Вт
Радиатор стальной панельный Purmo Compact 11-300-400 333 Вт

3003 руб.
В наличии: 1 шт.

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Описание

Радиатор стальной панельный Purmo Compact 11 300-400 333 Вт

Радиаторы Purmo Compact - панельные радиаторы с конвекционными элементами. Их боковые поверхности закрыты защитными элементами, а верхняя поверхность - планкой типа "гриль". Каждый прибор имеет четыре боковых подсоединительных отверстия с внутренней резьбой G½.

Применение радиаторов Purmo Compact

Стальные радиаторы Purmo Compact предназначены для работы в насосных отопительных системах, выполненных из черных стальных, медных или синтетических труб с антидиффузионным барьером, в которых в качестве теплоносителя выступает вода или антифриз.

Purmo Compact можно применять как в одно-, так и в двухтрубных системах.

Технические особенности:

Толщина листа панели радиаторов: 1,25 мм

Шаг вертикальных водопроводных труб: 33 1/3 мм

Высота радиаторов: 300, 400, 450, 500, 600, 900 мм

Длина радиаторов: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 мм

Рабочее давление: 10 бар

Испытательное давление: 13 бар (во время производства), 12 бар (после установки)

Максимальная температура: 110°C

Цвет: RAL 9016 белоснежный, другие – на заказ

Обработка поверхностей: KTL II – катафорез второго поколения

Тепловая мощность указана для температурного режима 75/65/20°C

Файлы

Нет файлов

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