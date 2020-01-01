Описание
Радиатор стальной панельный Purmo Compact 11 300-400 333 Вт
Радиаторы Purmo Compact - панельные радиаторы с конвекционными элементами. Их боковые поверхности закрыты защитными элементами, а верхняя поверхность - планкой типа "гриль". Каждый прибор имеет четыре боковых подсоединительных отверстия с внутренней резьбой G½.
Применение радиаторов Purmo Compact
Стальные радиаторы Purmo Compact предназначены для работы в насосных отопительных системах, выполненных из черных стальных, медных или синтетических труб с антидиффузионным барьером, в которых в качестве теплоносителя выступает вода или антифриз.
Purmo Compact можно применять как в одно-, так и в двухтрубных системах.
Технические особенности:
Толщина листа панели радиаторов: 1,25 мм
Шаг вертикальных водопроводных труб: 33 1/3 мм
Высота радиаторов: 300, 400, 450, 500, 600, 900 мм
Длина радиаторов: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 мм
Рабочее давление: 10 бар
Испытательное давление: 13 бар (во время производства), 12 бар (после установки)
Максимальная температура: 110°C
Цвет: RAL 9016 белоснежный, другие – на заказ
Обработка поверхностей: KTL II – катафорез второго поколения
Тепловая мощность указана для температурного режима 75/65/20°C
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