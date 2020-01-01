Описание

Циркуляционный насос Wilo TOP-RL30/7,5 EM PN6/10 с мокрым ротором

Применение Wilo TOP RL:

любые системы водяного отопления,

системы кондиционирования,

закрытые контуры охлаждения,

промышленные циркуляционные установки.

Особенности:

Возможно использование в системах отопления, кондиционирования/охлаждения при температуре от -20°C до +130°C;

Ручное согласование потребной мощности насоса 3-ступенчатым переключателем;

Корпус насоса с катафорезным покрытием (KTL) для защиты от коррозии при образовании конденсата;

Упрощенный монтаж, благодаря комбинированному фланцу PN 6/PN 10 (для DN 40);

Класс защиты IP .44.





Характеристики циркуляционного насоса WILO (Вило) Top RL 30/7,5 EM PN6/10

Напор максимальный 7,5 м,

Расход максимальный 8,0 м3/ч

Допустимые области применения: температура перекачиваемой жидкости при использовании в системах ОВК при температуре окружающей среды не выше +40 С от-20С до+130С

Рабочее давление для стандартного исполнения 10 бар

Подсоединение к трубопроводу: резьбовое соединение Rp 1"

Электроподключение: стандартное исполнение 230 В, частота сетевого напряжения 50 Гц

Материалы:

Корпус насоса: Серый чугун (EN-GJL-200)

Рабочее колесо: Пластик (РРЕ, торговая марка: Noryl)

Вал: Нержавеющая сталь (Х46 Сг13)

Подшипник: Металлографит