Описание
Циркуляционный насос Wilo TOP-RL30/7,5 EM PN6/10 с мокрым ротором
Применение Wilo TOP RL:
любые системы водяного отопления,
системы кондиционирования,
закрытые контуры охлаждения,
промышленные циркуляционные установки.
Особенности:
Возможно использование в системах отопления, кондиционирования/охлаждения при температуре от -20°C до +130°C;
Ручное согласование потребной мощности насоса 3-ступенчатым переключателем;
Корпус насоса с катафорезным покрытием (KTL) для защиты от коррозии при образовании конденсата;
Упрощенный монтаж, благодаря комбинированному фланцу PN 6/PN 10 (для DN 40);
Класс защиты IP .44.
Характеристики циркуляционного насоса WILO (Вило) Top RL 30/7,5 EM PN6/10
Напор максимальный 7,5 м,
Расход максимальный 8,0 м3/ч
Допустимые области применения: температура перекачиваемой жидкости при использовании в системах ОВК при температуре окружающей среды не выше +40 С от-20С до+130С
Рабочее давление для стандартного исполнения 10 бар
Подсоединение к трубопроводу: резьбовое соединение Rp 1"
Электроподключение: стандартное исполнение 230 В, частота сетевого напряжения 50 Гц
Материалы:
Корпус насоса: Серый чугун (EN-GJL-200)
Рабочее колесо: Пластик (РРЕ, торговая марка: Noryl)
Вал: Нержавеющая сталь (Х46 Сг13)
Подшипник: Металлографит
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