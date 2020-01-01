Описание
Циркуляционный насос Wilo TOP-RL30/4 EM PN6/10 с мокрым ротором
Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, возможен выбор ступеней частоты вращения для согласования мощности.
Любые системы водяного отопления, системы кондиционирования, закрытые контуры охлаждения, промышленные циркуляционные установки.
Особенности/Достоинства:
- Возможно использование в системах отопления, кондиционирования/охлаждения при температуре от -20 °C до +130 °C
- Ручное согласование потребной мощности насоса 3-ступенчатым переключателем
- Корпус насоса с катафорезным покрытием (KTL) для защиты от коррозии при образовании конденсата.
- Устанавливается просто, благодаря комбинированному фланцу PN 6/PN 10 (для DN 40)
- Класс защиты IP.44.
Настройка ступеней частоты вращения (три ступени).
Автоматическое управление:
Полная защита мотора с интегрированной электронной системой отключения (опционально для всех типов с защитным модулем Wilo-C).
Внешнее управление:
Управляющий вход «Выкл. по приоритету» (опционально для всех типов с защитным модулем Wilo-C).
Сигнализация и индикация:
Раздельная/обобщенная сигнализация неисправности (беспотенциальный размыкающий контакт) (опционально для всех типов с защитным модулем Wilo-C).
Обобщенная сигнализация неисправности (беспотенциальный размыкающий контакт) (опционально для всех типов с защитным модулем Wilo-C).
Раздельная сигнализация о работе (беспотенциальный нормальноразомкнутый контакт) (опционально для всех типов с защитным модулем Wilo-C).
Световая индикация неисправности (опционально для всех типов насосов с защитным модулем Wilo-С).
Управление сдвоенными насосами (сдвоенный насос или два одинарных насоса):
Режим работы «основной/резервный», (автоматическое переключение при неисправности/замена насоса в зависимости от времени) (опционально для всех типов насосов с защитным модулем Wilo-С).
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