Описание

Циркуляционный насос Wilo TOP-RL25/7,5 EM PN6/10 с мокрым ротором

Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, возможен выбор ступеней частоты вращения для согласования мощности.

Любые системы водяного отопления, системы кондиционирования, закрытые контуры охлаждения, промышленные циркуляционные установки.

Особенности/Достоинства:

- Возможно использование в системах отопления, кондиционирования/охлаждения при температуре от -20 °C до +130 °C

- Ручное согласование потребной мощности насоса 3-ступенчатым переключателем

- Корпус насоса с катафорезным покрытием (KTL) для защиты от коррозии при образовании конденсата.

- Устанавливается просто, благодаря комбинированному фланцу PN 6/PN 10 (для DN 40)

- Класс защиты IP.44.

Настройка ступеней частоты вращения (три ступени).

Автоматическое управление:

Полная защита мотора с интегрированной электронной системой отключения (опционально для всех типов с защитным модулем Wilo-C).

Внешнее управление:

Управляющий вход «Выкл. по приоритету» (опционально для всех типов с защитным модулем Wilo-C).

Сигнализация и индикация:

Раздельная/обобщенная сигнализация неисправности (беспотенциальный размыкающий контакт) (опционально для всех типов с защитным модулем Wilo-C).

Обобщенная сигнализация неисправности (беспотенциальный размыкающий контакт) (опционально для всех типов с защитным модулем Wilo-C).

Раздельная сигнализация о работе (беспотенциальный нормальноразомкнутый контакт) (опционально для всех типов с защитным модулем Wilo-C).

Световая индикация неисправности (опционально для всех типов насосов с защитным модулем Wilo-С).

Управление сдвоенными насосами (сдвоенный насос или два одинарных насоса):

Режим работы «основной/резервный», (автоматическое переключение при неисправности/замена насоса в зависимости от времени) (опционально для всех типов насосов с защитным модулем Wilo-С).