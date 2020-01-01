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Дренажные насосы / Дренажные насосы DAB
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Дренажный насос DAB Drenag 1600 MA
Дренажный насос DAB Drenag 1600 MA
Дренажный насос DAB Drenag 1600 MA

49500 руб.
В наличии: 1 шт.

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Описание

Дренажный насос Drenag 1600 MA

Погружной дренажный насос с РЕГУЛИРУЕМЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ для откачки дренажных стоков, содержащих твердые частицы максимальным диаметром 5 мм.

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