Интернет магазин "Питер Тепло"
Оптовая и розничная торговля оборудованием для отопления, водоснабжения и канализации.+7 (911) 925-03-70 http://piterteplo.ru
Питер Тепло
Горячая линия
+7(812)9250370
время работы
с 10.00 до 18.00
 
0
  товаров на сумму: 
0 руб.
валюта: 
Авторизация |
ГЛАВНАЯ Сотрудничество Доставка Контакты Пункты выдачи Пользовательское соглашение
Каталог
КОТЛЫ
Теплоизоляция
РАДИАТОРЫ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
НАСОСЫ
КОНВЕКТОРЫ
Канализация
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
ЕМКОСТИ
ТРУБЫ И ФИТИНГИ
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ
ТЕПЛЫЙ ПОЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
ГОРЕЛКИ
ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕЧЕК НЕПТУН
КОНДИЦИОНЕРЫ
ТЕПЛООБМЕННИКИ
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ
Навигация
Чат
Имя:
Полезная информация

Похожие товары
Дренажные насосы / Дренажные насосы DAB
Заполните форму:
Ваше имя:
Email:
Телефон:
Сообщение:

Дренажный насос DAB Drenag 500 MA

Дренажный насос DAB Drenag 500 MA
Дренажный насос DAB Drenag 500 MA

24800 руб.
В наличии: 1 шт.

Купить
Хочу купить, перезвоните мне!
Сравнить
Пожаловаться на цену
Авторизация
Авторизация |

Описание

Дренажный насос Drenag 500 MA

  • Арт.:60141702
  • Напор (м):6.2
  • Производительность (м3/час):12
  • Макс. глубина погружения ниже уровня воды (м):6
  • Диаметр перекачиваемых твердых частиц до (мм):5
  • Режущий механизм:Нет
  • Материал корпуса:Анодированный алюминий
  • Вид насоса:Дренажный
  • Встроенный конденсатор:Есть
  • Диаметр подключения (дюйм):1.1/2" ВР
  • Забор воды:Нижний
  • Защита от сухого хода:Есть
  • Защита от перегрева:Есть
  • Защита от перегрузки:Нет
  • Максимальная потребляемая мощность (кВт):0.5
  • Материал рабочего колеса:Технополимер
  • Наличие поплавкового выключателя:Есть
  • Напряжение (В):230
  • Ток при полной нагрузке (А):2.4
  • Единица измерения:шт.
  • Страна:Италия
  • Бренд:DAB
  • Гарантия:12 мес.

Файлы

Нет файлов

Характеристики

Оценки товара

Отзывы

Максимальное количество символов: 0/   500
Смеется Улыбается Грустный В шоке Самоуверенный Стесняется Танцует Счастлив Под столом В замешательстве Загадочный Злой Показывает язык Умничает Запутался Соглашается Радостный Сожалеет Нет Нет Бьется об стенку Скептический

Статьи

Статьи по теме
Статьи по теме
Рекомендуемые товары
Водонагреватель OSO RW 100
Водонагреватель OSO RW 100
37650 руб.

В наличии: 1 шт.
В корзину Сравнить В корзину
 
Теплоизоляция Armaflex AC-06x006
Теплоизоляция Armaflex AC-06x006
29 руб.

В наличии: 1 шт.
В корзину Сравнить В корзину
 
Теплые полы
  • По Санкт-Петербургу- 1700 рублей
  • При заказе от 75 000 рублей- бесплатно! 
  • Доставку по области и всей Росcии 
  • уточняйте по телефону:+7 (812) 925-03-70 
самовывоз по адресу : г.СПб , ул. Кантемировская, д.39
Уважаемые клиенты, на товары со статусом "под заказ" предоплата 100 %.

Облако тегов
Домой Карта сайта Связь
Карта сайта Полная версия Мобильная версия
click fraud detection
Создание Интернет-магазина Piterteplo.ru - PHPShop. Все права защищены © 2003-2020.