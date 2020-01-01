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Главная ТРУБЫ И ФИТИНГИ ЭКОФЛЕКС Теплоизолированные трубы Uponor Quattro диаметр 25, 25, 25, 25 мм
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Теплоизолированные трубы Uponor Quattro диаметр 25, 25, 25, 25 мм
Теплоизолированные трубы Uponor Quattro диаметр 25, 25, 25, 25 мм
Теплоизолированные трубы Uponor Quattro диаметр 25, 25, 25, 25 мм

7468 руб.
В наличии: 1 шт.

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Описание

Теплоизолированные трубы Uponor Quattro диаметр 25, 25, 25, 25 мм

Характеристики:
- Гибкая предварительно изолированная полимерная труба для систем теплоснабжения и горячего водоснабжения по ТУ 2248-001-27431685-2015 и EN 15632-3, с самокомпенсацией температурных удлинений
- Несущие трубы выполнены из сшитого полиэтилена РЕ-Ха серий S5,0 и S3,2, трубы для теплоснабжения имеют антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH (сополимер этилена и винилового спирта) для предотвращения коррозии элементов системы и соответствуют требованиям ISO 17455 по кислородопроницаемости
- Теплоизоляция многослойная, устойчивая к старению, эластичная, выполнена из вспененного сшитого полиэтилена PE-X с закрытыми порами (водопоглощение <1%). В центре предусмотрена теплоизоляционная двухцветная сердцевина в форме "собачьей кости" для исключения путаницы и предотвращения теплообмена между трубами
- Защитный гофрированный кожух изготавливается из полиэтилена высокой плотности HDPE. Соответствует требованиям стандарта ATV-DVWK-A 127 для установки на участках с интенсивным транспортным движением SLW 60 (грузовые автомобили до 60 тонн

Область применения:
- Предназначена для подземной бесканальной прокладки в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения
- Параметры несущих труб для теплоснабжения: максимальная рабочая температура Тмах = 95°С, максимальное рабочее давление 6 бар. Срок службы не менее 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ 32415-2013, таблица 5, классы 1, 2, 4 и 5
- Параметры несущих труб для горячего водоснабжения: максимальная рабочая температура Тмах = 95°С, максимальное рабочее давление 10 бар. Срок службы не менее 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ 32415-2013, таблица 5, классы 1 и 2

- Четыре несущие трубы из сшитого полиэтилена PE-Xa
- Рабочие параметры для отопления: 6 бар / 95°C; для горячего водоснабжения: 10 бар / 95°C

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