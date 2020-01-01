Теплоизолированные трубы Uponor Quattro диаметр 25, 25, 25, 25 мм

Характеристики:

- Гибкая предварительно изолированная полимерная труба для систем теплоснабжения и горячего водоснабжения по ТУ 2248-001-27431685-2015 и EN 15632-3, с самокомпенсацией температурных удлинений

- Несущие трубы выполнены из сшитого полиэтилена РЕ-Ха серий S5,0 и S3,2, трубы для теплоснабжения имеют антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH (сополимер этилена и винилового спирта) для предотвращения коррозии элементов системы и соответствуют требованиям ISO 17455 по кислородопроницаемости

- Теплоизоляция многослойная, устойчивая к старению, эластичная, выполнена из вспененного сшитого полиэтилена PE-X с закрытыми порами (водопоглощение <1%). В центре предусмотрена теплоизоляционная двухцветная сердцевина в форме "собачьей кости" для исключения путаницы и предотвращения теплообмена между трубами

- Защитный гофрированный кожух изготавливается из полиэтилена высокой плотности HDPE. Соответствует требованиям стандарта ATV-DVWK-A 127 для установки на участках с интенсивным транспортным движением SLW 60 (грузовые автомобили до 60 тонн





Область применения:

- Предназначена для подземной бесканальной прокладки в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения

- Параметры несущих труб для теплоснабжения: максимальная рабочая температура Тмах = 95°С, максимальное рабочее давление 6 бар. Срок службы не менее 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ 32415-2013, таблица 5, классы 1, 2, 4 и 5

- Параметры несущих труб для горячего водоснабжения: максимальная рабочая температура Тмах = 95°С, максимальное рабочее давление 10 бар. Срок службы не менее 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ 32415-2013, таблица 5, классы 1 и 2





- Четыре несущие трубы из сшитого полиэтилена PE-Xa

- Рабочие параметры для отопления: 6 бар / 95°C; для горячего водоснабжения: 10 бар / 95°C