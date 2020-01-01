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Главная ТРУБЫ И ФИТИНГИ ЭКОФЛЕКС Теплоизолированные трубы Uponor Supra Plus диаметр 32 мм 150 м с греющим кабелем
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Теплоизолированные трубы Uponor Supra Plus диаметр 32 мм 150 м с греющим кабелем
Теплоизолированные трубы Uponor Supra Plus диаметр 32 мм 150 м с греющим кабелем
Теплоизолированные трубы Uponor Supra Plus диаметр 32 мм 150 м с греющим кабелем

3279 руб.
В наличии: 1 шт.

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Описание

Теплоизолированные трубы Uponor Supra Plus диаметр 32 мм 150 м с греющим кабелем

Новые трубы обладают улучшенными характеристиками благодаря двум модернизациям:
1) Новый греющий электрокабель Frostop зеленого цвета, который позволяет делать подключения длиной до 150м, в отличие от 100 м у существующего черного кабеля ETL;
2) Новая теплоизоляция из вспененного сшитого полиэтилена, которая обладает лучшими теплоизоляционными свойствами и снижает теплопотери до 12% по сравнению с текущей.
В течение 2010 года новые трубы будут поставляться в бухтах по 100 м, поскольку существующий блок управления Supra Plus позволяет выполнять подключения длиной максимум 100м.
В начале 2011 года планируется выпуск нового блока управления Supra Plus, который позволит выполнять подключения длиной до 150м, после чего начнется производство труб Supra Plus бухтами длиной 150 м.
Новые трубы будут запускаться в продажу постепенно по мере исчерпания складского запаса снятых с производства труб.
Внимание! Новый зеленый кабель Frostop и существующий черный кабель ETL не совместимы между собой. Их нельзя соединять друг с другом. Если магистраль имеет трубы с разными кабелями, то разные кабели должны иметь отдельные подключения к электропитанию.

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