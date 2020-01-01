Стальные панельные радиаторы / Stelrad Главная Стальные панельные радиаторы Stelrad Стальной панельный радиатор Stelrad Compact SC 11 500 400 Версия для печати Заполните форму: Ваше имя: Email: Телефон: Сообщение: Стальной панельный радиатор Stelrad Compact SC 11 500 400 Стальной панельный радиатор Stelrad Compact SC 11 500 400

2200 руб. В наличии: 1 шт. Купить Хочу купить, перезвоните мне! Сравнить Пожаловаться на цену Авторизация | Регистрация Запомнить Забыли пароль? Описание Стальной панельный радиатор Stelrad Compact SC 11 500 400 Стальные панельные радиаторы Stelrad Compact Тип 11 - отопительные приборы регистрового типа с боковой подачей теплоносителя. Конструкция радиатора включает дополнительные теплоотдающие поверхности (внутренние оребрения), имеют съемную верхнюю и боковые декоративные решетки. Радиаторы Stelrad Compact Тип 11 состоят из одной панели и одного конвектора. Для подключения к магистрали, радиаторы Stelrad Compact имеют 4 штуцера боковой подводки. Предназначены для эксплуатации в системах водяного отопления закрытого типа.

Технические особенности:

Рабочее давление 10 атм Испытательное давление 13 атм Максимальная температура теплоносителя 110°С Габаритная высота – 300, 900 мм Расстояние между осями присоединительных штуцеров боковой подводки теплоносителя (соответственно) – 250,450,550,850 мм Габаритная длина – от 400 до 3000 мм Габаритная толщина – 61 мм Присоединительные патрубки – ½″ Файлы Нет файлов Характеристики Оценки товара Отзывы Максимальное количество символов: 0 / 500 Статьи Теплые полы