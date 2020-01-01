Интернет магазин "Питер Тепло"
Оптовая и розничная торговля оборудованием для отопления, водоснабжения и канализации.+7 (911) 925-03-70 http://piterteplo.ru
Питер Тепло
Горячая линия
+7(812)9250370
время работы
с 10.00 до 18.00
 
0
  товаров на сумму: 
0 руб.
валюта: 
Авторизация |
ГЛАВНАЯ ДОСТАВКА КОНТАКТЫ ГАРАНТИЯ ПУНКТЫ ВЫДАЧИ Пользовательское соглашение
Каталог
КОТЛЫ
РАДИАТОРЫ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
НАСОСЫ
КОНВЕКТОРЫ
Канализация
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
ЕМКОСТИ
ТРУБЫ И ФИТИНГИ
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ
ТЕПЛЫЙ ПОЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
ГОРЕЛКИ
ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕЧЕК НЕПТУН
КОНДИЦИОНЕРЫ
ТЕПЛООБМЕННИКИ
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ
Навигация
Чат
Имя:
Полезная информация

Похожие товары
Стальные панельные радиаторы / Stelrad
Главная Стальные панельные радиаторы Stelrad Стальной панельный радиатор Stelrad Compact SC 11 300 400
Заполните форму:
Ваше имя:
Email:
Телефон:
Сообщение:

Стальной панельный радиатор Stelrad Compact SC 11 300 400
Стальной панельный радиатор Stelrad Compact SC 11 300 400
Стальной панельный радиатор Stelrad Compact SC 11 300 400

2270 руб.
В наличии: 1 шт.

Купить
Хочу купить, перезвоните мне!
Сравнить
Пожаловаться на цену
Авторизация
Авторизация |

Описание

Стальной панельный радиатор Stelrad Compact SC 11 300 400

Стальные панельные радиаторы Stelrad Compact Тип 11 - отопительные приборы регистрового типа с боковой подачей теплоносителя. Конструкция радиатора включает дополнительные теплоотдающие поверхности (внутренние оребрения), имеют съемную верхнюю и боковые декоративные решетки. Радиаторы Stelrad Compact Тип 11 состоят из одной панели и одного конвектора. Для подключения к магистрали, радиаторы Stelrad Compact имеют 4 штуцера боковой подводки. Предназначены для эксплуатации в системах водяного отопления закрытого типа.

Технические особенности:

Рабочее давление 10 атм
Испытательное давление 13 атм
Максимальная температура теплоносителя 110°С
Габаритная высота – 300, 900 мм
Расстояние между осями присоединительных штуцеров боковой подводки теплоносителя (соответственно) – 250,450,550,850 мм
Габаритная длина – от 400 до 3000 мм
Габаритная толщина – 61 мм
Присоединительные патрубки – ½″

Файлы

Нет файлов

Характеристики

Оценки товара

Отзывы

Максимальное количество символов: 0/   500
Смеется Улыбается Грустный В шоке Самоуверенный Стесняется Танцует Счастлив Под столом В замешательстве Загадочный Злой Показывает язык Умничает Запутался Соглашается Радостный Сожалеет Нет Нет Бьется об стенку Скептический

Статьи

Теплые полы
  • По Санкт-Петербургу- 1700 рублей
  • При заказе от 75 000 рублей- бесплатно! 
  • Доставку по области и всей Росcии 
  • уточняйте по телефону:+7 (812) 925-03-70 
самовывоз по адресу : г.СПб , ул. Кантемировская, д.39
Уважаемые клиенты, на товары со статусом "под заказ" предоплата 100 %.

Новинки

Стальной панельный радиатор Stelrad Compact SC 11 500 600
Стальной панельный радиатор Stelrad Compact SC 11 500 600
2610 руб.

В наличии: 1 шт.
В корзину Сравнить В корзину
 
Стальной панельный радиатор Stelrad Compact SC 11 300 2000
Стальной панельный радиатор Stelrad Compact SC 11 300 2000
5640 руб.

В наличии: 1 шт.
В корзину Сравнить В корзину
 
Стальной панельный радиатор Stelrad Compact SC 11 300 500
Стальной панельный радиатор Stelrad Compact SC 11 300 500
2410 руб.

В наличии: 1 шт.
В корзину Сравнить В корзину
 
Стальной панельный радиатор Stelrad Compact SC 11 300 900
Стальной панельный радиатор Stelrad Compact SC 11 300 900
3230 руб.

В наличии: 1 шт.
В корзину Сравнить В корзину
 
Стальной панельный радиатор Stelrad Compact SC 11 300 1100
Стальной панельный радиатор Stelrad Compact SC 11 300 1100
3710 руб.

В наличии: 1 шт.
В корзину Сравнить В корзину
 
Стальной панельный радиатор Stelrad Compact SC 11 300 600
Стальной панельный радиатор Stelrad Compact SC 11 300 600
2610 руб.

В наличии: 1 шт.
В корзину Сравнить В корзину
 
Стальной панельный радиатор Stelrad Compact SC 11 500 800
Стальной панельный радиатор Stelrad Compact SC 11 500 800
2940 руб.

В наличии: 1 шт.
В корзину Сравнить В корзину
 
Стальной панельный радиатор Stelrad Compact SC 11 300 2600
Стальной панельный радиатор Stelrad Compact SC 11 300 2600
6880 руб.

В наличии: 1 шт.
В корзину Сравнить В корзину
 
Стальной панельный радиатор Stelrad Compact SC 11 300 1800
Стальной панельный радиатор Stelrad Compact SC 11 300 1800
5160 руб.

В наличии: 1 шт.
В корзину Сравнить В корзину
 
Стальной панельный радиатор Stelrad Compact SC 11 300 3000
Стальной панельный радиатор Stelrad Compact SC 11 300 3000
7770 руб.

В наличии: 1 шт.
В корзину Сравнить В корзину
 
Домой Карта сайта Связь
Карта сайта Полная версия Мобильная версия
click fraud detection
Создание Интернет-магазина Piterteplo.ru - PHPShop. Все права защищены © 2003-2020.