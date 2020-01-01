Стальной панельный радиатор Stelrad Compact SC 11 300 400

Стальные панельные радиаторы Stelrad Compact Тип 11 - отопительные приборы регистрового типа с боковой подачей теплоносителя. Конструкция радиатора включает дополнительные теплоотдающие поверхности (внутренние оребрения), имеют съемную верхнюю и боковые декоративные решетки. Радиаторы Stelrad Compact Тип 11 состоят из одной панели и одного конвектора. Для подключения к магистрали, радиаторы Stelrad Compact имеют 4 штуцера боковой подводки. Предназначены для эксплуатации в системах водяного отопления закрытого типа.
Технические особенности:
Рабочее давление 10 атм
Испытательное давление 13 атм
Максимальная температура теплоносителя 110°С
Габаритная высота – 300, 900 мм
Расстояние между осями присоединительных штуцеров боковой подводки теплоносителя (соответственно) – 250,450,550,850 мм