Радиатор стальной трубчатый Zehnder 3057 12 секций

Описание
Радиатор стальной трубчатый Zehnder модель 3057 12 секций
Стальные радиаторы
отопления Zehnder предназначены для применения в системах водяного
отопления жилых, административных зданий. Радиаторы испытаны и рекомендованны к
применению НИИ "Сантехники".
Краткое
описание
- Полное отсутствие пыли:антистатическое
покрытие, в радиаторе нет мест для ее скопления, удобный доступ
для уборки (достать до тыльной стороны очень просто);
- Рабочее давление 12
атм., опрессовочное давление 18 атм.;
- Нижнее или боковое подключение
по выбору;
- Быстрый монтаж на очень удобные
крепления;
- Нестандартные размеры под
заказ. Радиаторы: длина 90 - 2700 мм, высота 190-3000 мм, конвекторы:
длина 500-6000 мм, высота 70-280 мм.;
- Цвет радиатора Вы выбираете
сами! Самый большой выбор цветов по каталогу;
- Некоторые модели
дизайн-радиаторов с зеркалами;
- Надежность и долговечность
обеспечены внутренним поктытием;
- Гарантия 10 лет.
История
Фирма Zehnder была основана в 1895 году в Швейцарии Якобом Цендером.
В настоящее
время фирма имеет свои заводы в Швейцарии, Франции, Германии, Италии, Бельгии,
Великобритании, Испании, Голландии, Финляндии, США. Фирма Zehnder
является ведущим производителем стальных и алюминиевых радиаторов отопления(трубчатых и панельных),конвекторов,потолочных панелей лучистого
отопления;дизайн-радиаторов для ванных комнат, кухонь и прихожих.
Именно фирма Zehnder первой в мире предложила покупателям стальные секционные
радиаторы отопления, получив патент на технологию их изготовления. Продукция
этой фирмы, благодаря многообразию форм и расцветок, способна удовлетворить
любые желания покупателей. Дизайн отопительных приборов Zehnder прост, изящен и
элегантен.
Отличительные
особенности
1.
Преобладание «лучистого» тепла.
Радиаторы
отопления оказывают значительное влияние на качество воздуха в помещении. Чем меньше
они поднимают в воздухе пыль, тем лучше климат в помещении.
Определяющим
является вид передачи тепла: конвекция или излучение.Конвективное тепло это подогретый у радиатора воздух, поднимающийся вверх и распределяющийся по
помещению. За счет этих потоков поднимается пыль в помещении и
уменьшается влажность воздуха.
Тепловое
излучение: тепло перемещается в виде электромагнитных волн, которые исходят от
радиатора и только лишь при соприкосновении со стенами, полом, потолком, либо
телом человека волны превращаются в тепло. Преимущества: не возникает движение
воздуха, и поэтому не поднимается пыль. Воздух менее сухой, и температура в
помещении понижается, но человек при этом чувствует себя комфортно. Это
экономит энергию и улучшает самочувствие.
Радиаторы
отопления фирмы Zehnder за счет теплового излучения снижают
количество пыли и создают здоровый воздух в помещении. А поскольку
данный вид радиаторов позволяет их легко поддерживать в чистоте, то они
являются одними из самых экологичных приборов отопления.
2. Внешняя защита.
Поверхность радиаторов проходит 5 стадий обработки: первые три стадии: очистка,
грунтовка и окраска порошковой эмалью в электростатическом поле, после чего
проходит тепловую обработку.
3. Внутренняя
защита.
Первый
стальной прибор, который может быть установлен как в закрытых, так и в открытых
системах отопления.
Это стало
возможно благодаря специально разработанному внутреннему антикоррозийному
покрытию, технология производства которого основана на травлении внутренней
поверхности радиатора и послойной гальванопластике оксидами цинка и алюминия;
обжиге при температуре 300 градусов С°, что обеспечивает высокие механические
характеристики покрытия и его антикоррозийные свойства.
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