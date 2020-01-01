Радиатор стальной трубчатый Zehnder 3057 12 секций

Описание

Радиатор стальной трубчатый Zehnder модель 3057 12 секций

Стальные радиаторы отопления Zehnder предназначены для применения в системах водяного отопления жилых, административных зданий. Радиаторы испытаны и рекомендованны к применению НИИ "Сантехники".

Краткое описание

Полное отсутствие пыли:антистатическое покрытие, в радиаторе нет мест для ее скопления, удобный доступ для уборки (достать до тыльной стороны очень просто); Рабочее давление 12 атм., опрессовочное давление 18 атм.; Нижнее или боковое подключение по выбору; Быстрый монтаж на очень удобные крепления; Нестандартные размеры под заказ. Радиаторы: длина 90 - 2700 мм, высота 190-3000 мм, конвекторы: длина 500-6000 мм, высота 70-280 мм.; Цвет радиатора Вы выбираете сами! Самый большой выбор цветов по каталогу; Некоторые модели дизайн-радиаторов с зеркалами; Надежность и долговечность обеспечены внутренним поктытием; Гарантия 10 лет.

История

Фирма Zehnder была основана в 1895 году в Швейцарии Якобом Цендером.

В настоящее время фирма имеет свои заводы в Швейцарии, Франции, Германии, Италии, Бельгии, Великобритании, Испании, Голландии, Финляндии, США. Фирма Zehnder является ведущим производителем стальных и алюминиевых радиаторов отопления(трубчатых и панельных),конвекторов,потолочных панелей лучистого отопления;дизайн-радиаторов для ванных комнат, кухонь и прихожих. Именно фирма Zehnder первой в мире предложила покупателям стальные секционные радиаторы отопления, получив патент на технологию их изготовления. Продукция этой фирмы, благодаря многообразию форм и расцветок, способна удовлетворить любые желания покупателей. Дизайн отопительных приборов Zehnder прост, изящен и элегантен.

Отличительные особенности

1. Преобладание «лучистого» тепла.

Радиаторы отопления оказывают значительное влияние на качество воздуха в помещении. Чем меньше они поднимают в воздухе пыль, тем лучше климат в помещении.

Определяющим является вид передачи тепла: конвекция или излучение.Конвективное тепло это подогретый у радиатора воздух, поднимающийся вверх и распределяющийся по помещению. За счет этих потоков поднимается пыль в помещении и уменьшается влажность воздуха.

Тепловое излучение: тепло перемещается в виде электромагнитных волн, которые исходят от радиатора и только лишь при соприкосновении со стенами, полом, потолком, либо телом человека волны превращаются в тепло. Преимущества: не возникает движение воздуха, и поэтому не поднимается пыль. Воздух менее сухой, и температура в помещении понижается, но человек при этом чувствует себя комфортно. Это экономит энергию и улучшает самочувствие.

Радиаторы отопления фирмы Zehnder за счет теплового излучения снижают количество пыли и создают здоровый воздух в помещении. А поскольку данный вид радиаторов позволяет их легко поддерживать в чистоте, то они являются одними из самых экологичных приборов отопления.



2. Внешняя защита.



Поверхность радиаторов проходит 5 стадий обработки: первые три стадии: очистка, грунтовка и окраска порошковой эмалью в электростатическом поле, после чего проходит тепловую обработку.

3. Внутренняя защита.

Первый стальной прибор, который может быть установлен как в закрытых, так и в открытых системах отопления.

Это стало возможно благодаря специально разработанному внутреннему антикоррозийному покрытию, технология производства которого основана на травлении внутренней поверхности радиатора и послойной гальванопластике оксидами цинка и алюминия; обжиге при температуре 300 градусов С°, что обеспечивает высокие механические характеристики покрытия и его антикоррозийные свойства.