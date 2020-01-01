Описание
Viessmann Vitogas 100-F GS1D877 Газовый напольный котел
Основные преимущества
Атмосферный газовый низкотемпературный водогрейный котел мощностью от 29 до 140 кВт;
Коэффициент полезного действия: 83% (Hs) / 92% (Hi)
Высокая эксплуатационная надежность и длительный срок службы благодаря поверхностям нагрева, выполненным из специального серого чугуна с чешуйчатым графитом, и низкой теплонапряженности котлового блока;
Атмосферная горелка предварительного смешения;
Соответствие высоким экологическим требованиям „Голубой ангел”;
Низкое энергопотребление котла благодаря погодозависимой автоматике;
Высокая надежность воспламенения и бесшумный старт котла благодаря системе поджига периодического действия;
Легкое комбинирование с емкостными накопителями;
Компактность конструкции и малый вес котла облегчают транспортировку и монтаж котла.
Низкотемпературный газовый котел с атмосферной горелкой
Котел Vitogas 100-F мощностью от 29 до 140 кВт один из наиболее экономичных и высокопроизводительных напольных котлов. Он надежен в работе и имеет долгий срок службы. Благодаря небольшим габаритным размерам котел подходит для монтажа даже в небольших подсобных помещениях.
Высокая производительность при минимальных выбросах
Котел Vitogas 100-F является не только экономичным при сжигании газового топлива, но и обладает компактными размерами. Горелка предварительного смешения, выполненная из нержавеющей стали, обеспечивает минимальные выбросы вредных веществ.
Качество в первую очередь
Высокая эксплуатационная надежность и долгий срок службы за счет теплообменных поверхностей из эвтектического серого чугуна.
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