Основные преимущества

Атмосферный газовый низкотемпературный водогрейный котел мощностью от 29 до 140 кВт;

Коэффициент полезного действия: 83% (Hs) / 92% (Hi)

Высокая эксплуатационная надежность и длительный срок службы благодаря поверхностям нагрева, выполненным из специального серого чугуна с чешуйчатым графитом, и низкой теплонапряженности котлового блока;

Атмосферная горелка предварительного смешения;

Соответствие высоким экологическим требованиям „Голубой ангел”;

Низкое энергопотребление котла благодаря погодозависимой автоматике;

Высокая надежность воспламенения и бесшумный старт котла благодаря системе поджига периодического действия;

Легкое комбинирование с емкостными накопителями;

Компактность конструкции и малый вес котла облегчают транспортировку и монтаж котла.

Низкотемпературный газовый котел с атмосферной горелкой

Котел Vitogas 100-F мощностью от 29 до 140 кВт один из наиболее экономичных и высокопроизводительных напольных котлов. Он надежен в работе и имеет долгий срок службы. Благодаря небольшим габаритным размерам котел подходит для монтажа даже в небольших подсобных помещениях.





Высокая производительность при минимальных выбросах

Котел Vitogas 100-F является не только экономичным при сжигании газового топлива, но и обладает компактными размерами. Горелка предварительного смешения, выполненная из нержавеющей стали, обеспечивает минимальные выбросы вредных веществ.





Качество в первую очередь

Высокая эксплуатационная надежность и долгий срок службы за счет теплообменных поверхностей из эвтектического серого чугуна.