Описание Фильтр фланцевый чугунный сетчатый с магнитной вставкой и сливной пробкой V821М Ду100 Для холодной и горячей воды, воздуха, гликоли.

Теплосети, холодильные установки и конденционирование, энергетика.



Сетка изготовлена из нержавеющей стали.

Усиленна конструкция сетки.

Возможность очистки фильтра без демонтажа.

Не содержит асбеста.

Безопасен для окружающей среды.



Технические характеристики:

Макс. рабочее давление, бар 16

Ду, мм 100

Сетка Нержавеющая сталь

Корпус и крышка Чугун

Рабочая среда Вода, водяной пар и другие инертные среды

Страна-производитель Польша

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Характеристики

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