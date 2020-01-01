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Интернет магазин "Питер Тепло"
Оптовая и розничная торговля оборудованием для отопления, водоснабжения и канализации.+7 (911) 925-03-70 http://piterteplo.ru
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Фильтр с магнитным вкладышем Zetkama V821 Ду100
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Фильтр с магнитным вкладышем Zetkama V821 Ду100
Фильтр с магнитным вкладышем Zetkama V821 Ду100
10244
руб.
В наличии: 1 шт.
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Описание
Фильтр фланцевый чугунный сетчатый с магнитной вставкой и сливной пробкой V821М Ду100
Для холодной и горячей воды, воздуха, гликоли.
Теплосети, холодильные установки и конденционирование, энергетика.
Сетка изготовлена из нержавеющей стали.
Усиленна конструкция сетки.
Возможность очистки фильтра без демонтажа.
Не содержит асбеста.
Безопасен для окружающей среды.
Технические характеристики:
Макс. рабочее давление, бар 16
Ду, мм 100
Сетка Нержавеющая сталь
Корпус и крышка Чугун
Рабочая среда Вода, водяной пар и другие инертные среды
Страна-производитель Польша
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Zetkama
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