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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА / ZETKAMA
Главная ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ZETKAMA Фильтр с магнитным вкладышем Zetkama V821 Ду50
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Фильтр с магнитным вкладышем Zetkama V821 Ду50
Фильтр с магнитным вкладышем Zetkama V821 Ду50
Фильтр с магнитным вкладышем Zetkama V821 Ду50

4772 руб.
В наличии: 1 шт.

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Описание

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый с магнитной вставкой и сливной пробкой Zetkama V821М Ду50

Для холодной и горячей воды, воздуха, гликоли.
Теплосети, холодильные установки и конденционирование, энергетика.

Сетка изготовлена из нержавеющей стали.
Усиленна конструкция сетки.
Возможность очистки фильтра без демонтажа.
Не содержит асбеста.
Безопасен для окружающей среды.

Технические характеристики:
Макс. рабочее давление, бар      16
Ду, мм                                              50
Сетка                                               Нержавеющая сталь
Корпус и крышка                            Чугун
Рабочая среда                                 Вода, водяной пар и другие инертные среды
Страна-производитель                  Польша

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