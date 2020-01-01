Фильтр чугунный резьбовой с магнитной вставкой тип V823M-015 Zetkama

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2405 руб. под заказ Хочу купить, перезвоните мне! Сравнить Пожаловаться на цену Авторизация | Регистрация Запомнить Забыли пароль? Описание Фильтр-грязевик Zetkama муфтовый Ду=1/4 тип V823

Для холодной и горячей воды, воздуха, гликоли.

Теплосети, холодильные установки и конденционирование, энергетика.



Сетка изготовлена из нержавеющей стали,

Усиленна конструкция сетки,

Возможность очистки фильтра без демонтажа.

Не содержит асбеста,

Безопасен для окружающей среды.



Технические характеристики:

Макс. рабочее давление, бар 10

Ду, мм 15

Сетка Нержавеющая сталь

Корпус и крышка Чугун

Рабочая среда Вода, водяной пар и другие инертные среды

Страна-производитель Польша



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