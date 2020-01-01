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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА / ZETKAMA
Главная ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ZETKAMA Фильтр чугунный резьбовой с магнитной вставкой тип V823M-015 Zetkama
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Фильтр чугунный резьбовой с магнитной вставкой тип V823M-015 Zetkama
Фильтр чугунный резьбовой с магнитной вставкой тип V823M-015 Zetkama
Фильтр чугунный резьбовой с магнитной вставкой тип V823M-015 Zetkama

2405 руб.
под заказ

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Описание

Фильтр-грязевик Zetkama муфтовый Ду=1/4 тип V823


Для холодной и горячей воды, воздуха, гликоли.
Теплосети, холодильные установки и конденционирование, энергетика.

Сетка изготовлена из нержавеющей стали,
Усиленна конструкция сетки,
Возможность очистки фильтра без демонтажа.
Не содержит асбеста,
Безопасен для окружающей среды.

Технические характеристики:
Макс. рабочее давление, бар      10
Ду, мм                                             15
Сетка                                               Нержавеющая сталь
Корпус и крышка                            Чугун
Рабочая среда                                 Вода, водяной пар и другие инертные среды
Страна-производитель                  Польша

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