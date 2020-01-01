Интернет магазин "Питер Тепло"
Оптовая и розничная торговля оборудованием для отопления, водоснабжения и канализации.+7 (911) 925-03-70 http://piterteplo.ru
Питер Тепло
Горячая линия
+7(812)9250370
время работы
с 10.00 до 18.00
 
0
  товаров на сумму: 
0 руб.
валюта: 
Авторизация |
ГЛАВНАЯ ДОСТАВКА КОНТАКТЫ ГАРАНТИЯ ПУНКТЫ ВЫДАЧИ Пользовательское соглашение
Каталог
КОТЛЫ
РАДИАТОРЫ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
НАСОСЫ
КОНВЕКТОРЫ
Канализация
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
ЕМКОСТИ
ТРУБЫ И ФИТИНГИ
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ
ТЕПЛЫЙ ПОЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
ГОРЕЛКИ
ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕЧЕК НЕПТУН
КОНДИЦИОНЕРЫ
ТЕПЛООБМЕННИКИ
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ
Навигация
Чат
Имя:
Полезная информация

Похожие товары
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА / ZETKAMA
Главная ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ZETKAMA Обратный клапан фланцевый V302 Zetkama Ду=150
Заполните форму:
Ваше имя:
Email:
Телефон:
Сообщение:

Обратный клапан фланцевый V302 Zetkama Ду=150
Обратный клапан фланцевый V302 Zetkama Ду=150
Обратный клапан фланцевый V302 Zetkama Ду=150

33400 руб.
В наличии: 1 шт.

Купить
Хочу купить, перезвоните мне!
Сравнить
Пожаловаться на цену
Авторизация
Авторизация |

Описание

Обратный клапан 302A Zetkama 302A-150-C-01, DN150, PN16, Ф/Ф, корпус - чугун, клапан - нерж. сталь, Тмакс 300°C

Файлы

Нет файлов

Характеристики

Оценки товара

Отзывы

Максимальное количество символов: 0/   500
Смеется Улыбается Грустный В шоке Самоуверенный Стесняется Танцует Счастлив Под столом В замешательстве Загадочный Злой Показывает язык Умничает Запутался Соглашается Радостный Сожалеет Нет Нет Бьется об стенку Скептический

Статьи

Теплые полы
  • По Санкт-Петербургу- 1700 рублей
  • При заказе от 75 000 рублей- бесплатно! 
  • Доставку по области и всей Росcии 
  • уточняйте по телефону:+7 (812) 925-03-70 
самовывоз по адресу : г.СПб , ул. Кантемировская, д.39
Уважаемые клиенты, на товары со статусом "под заказ" предоплата 100 %.

Новинки

Вентиль запорный с сильфонным уплотнением тип V234A Zetkama Ду=40
Вентиль запорный с сильфонным уплотнением тип V234A Zetkama Ду=40
7886 руб.

В наличии: 1 шт.
В корзину Сравнить В корзину
 
Фильтр стальной фланцевый тип V821F Zetkama Ду=32
Фильтр стальной фланцевый тип V821F Zetkama Ду=32
10627 руб.

В наличии: 1 шт.
В корзину Сравнить В корзину
 
Клапан обратный 287A Zetkama Ду=50
Клапан обратный 287A Zetkama Ду=50
5167 руб.

В наличии: 1 шт.
В корзину Сравнить В корзину
 
Обратный клапан пружинный межфланцевый тип V275-H Zetkama Ду=15
Обратный клапан пружинный межфланцевый тип V275-H Zetkama Ду=15
2940 руб.

В наличии: 1 шт.
В корзину Сравнить В корзину
 
Фильтр чугунный фланцевый тип V821 Zetkama Ду=32
Фильтр чугунный фланцевый тип V821 Zetkama Ду=32
2317 руб.

В наличии: 1 шт.
В корзину Сравнить В корзину
 
Клапан обратный 287A Zetkama Ду=32
Клапан обратный 287A Zetkama Ду=32
3917 руб.

В наличии: 1 шт.
В корзину Сравнить В корзину
 
Обратный клапан резьбовой чугунный тип V277 Zetkama Ду=40
Обратный клапан резьбовой чугунный тип V277 Zetkama Ду=40
2876 руб.

В наличии: 1 шт.
В корзину Сравнить В корзину
 
Клапан обратный 287F Zetkama Ду=65
Клапан обратный 287F Zetkama Ду=65
22439 руб.

В наличии: 1 шт.
В корзину Сравнить В корзину
 
Обратный клапан фланцевый V302 Zetkama Ду=200
Обратный клапан фланцевый V302 Zetkama Ду=200
92500 руб.

В наличии: 1 шт.
В корзину Сравнить В корзину
 
Фильтр чугунный фланцевый тип V821 Zetkama Ду=65
Фильтр чугунный фланцевый тип V821 Zetkama Ду=65
4732 руб.

В наличии: 1 шт.
В корзину Сравнить В корзину
 
Домой Карта сайта Связь
Карта сайта Полная версия Мобильная версия
click fraud detection
Создание Интернет-магазина Piterteplo.ru - PHPShop. Все права защищены © 2003-2020.