Интернет магазин "Питер Тепло"
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА / ZETKAMA
Главная ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ZETKAMA Клапан обратный 287F Zetkama Ду=200
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Клапан обратный 287F Zetkama Ду=200
Клапан обратный 287F Zetkama Ду=200
Клапан обратный 287F Zetkama Ду=200

164241 руб.
В наличии: 1 шт.

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Описание

Клапан обратный подъемный 287F Zetkama, DN200, PN40, Ф/Ф, корпус - сталь, диск - нерж. сталь, Тмакс 400°C

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