Радиаторы:Биметаллические Панельные Алюминиевые Трубчатые Чугунные
СТАЛЬНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ РАДИАТОРЫ ZEHNDER
Радиаторы стальные Zehnder, Германия, предназначены для применения в системах водяного отопления жилых, административных зданий. Радиаторы представляют собой стальные отопительные приборы колончатой конструкции. Собраны из секций длиной 46 мм, соединенных друг с другом с помощью сварки в коллекторной части. Защитное покрытие. Поверхность радиаторов проходит пять стадий обработки: две стадии очистки, грунтовка, окраска порошковой эмалью в электростатическом поле, тепловая и антистатическая обработка.