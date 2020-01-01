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Радиаторы:Биметаллические  Панельные  Алюминиевые Трубчатые Чугунные 

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ РАДИАТОРЫ ZEHNDER

Радиаторы стальные Zehnder, Германия, предназначены для применения в системах водяного отопления жилых, административных зданий. Радиаторы представляют собой стальные отопительные приборы колончатой конструкции. Собраны из секций длиной 46 мм, соединенных друг с другом с помощью сварки в коллекторной части. Защитное покрытие. Поверхность радиаторов проходит пять стадий обработки: две стадии очистки, грунтовка, окраска порошковой эмалью в электростатическом поле, тепловая и антистатическая обработка.
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Радиатор стальной трубчатый Zehnder 3037 1 секция
Радиатор стальной трубчатый Zehnder 3037 1 секция
970 руб.

В наличии: 1 шт.
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Радиатор стальной трубчатый Zehnder 3037 1 секция

Параметры секции ZEHNDER 3037
Межцентровое расстояние, мм 300
Высота, мм 370
Глубина, мм 105
Ширина, мм 45
N, Вт, (при t=70°С) 59
Внутренний диаметр, дюйм 1/2"
Радиатор стальной трубчатый Zehnder 3057 1 секция
Радиатор стальной трубчатый Zehnder 3057 1 секция
980 руб.

В наличии: 1 шт.
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Радиатор стальной трубчатый Zehnder 3057 1 секция

Параметры секции ZEHNDER 3057
Межцентровое расстояние, мм 500
Высота, мм 570
Глубина, мм 105
Ширина, мм 45
N, Вт, (при t=70°С) 93,5
Внутренний диаметр, дюйм 1/2"
Радиатор стальной трубчатый Zehnder 3180 1 секция
Радиатор стальной трубчатый Zehnder 3180 1 секция
2650 руб.

В наличии: 1 шт.
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Радиатор стальной трубчатый Zehnder 3180 1 секция
Радиатор стальной трубчатый Zehnder 3057 6 секций
Радиатор стальной трубчатый Zehnder 3057 6 секций
6858 руб.

В наличии: 1 шт.
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Радиатор стальной трубчатый Zehnder модель 3057 6 секций

Страница: 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 17-20 | 21-24 | 25-28 | 29-32 | 33-36 | 37-40 | ...    Все позиции
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